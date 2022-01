Covid San Marino: scendono i positivi, +1 in intensiva. Numeri in calo in Italia Sequenziata per la prima volta in Italia la variante Omicron 2

Torna a scendere la curva dei positivi totali sul Titano: 1805 le persone contagiate in questo momento. In ospedale un ricovero in meno: 7 i soggetti seguiti, ma in terapia intensiva entra un nuovo paziente. 163, invece, i casi rilevati nelle ultime 24 ore e sono ben 204 i guariti. In quarantena si trovano 631 soggetti. Sul fronte vaccinazioni, sono a quota 17.465 le dosi di richiamo.

Intanto, in Italia sono in calo i principali indicatori. Scende il numero di contagi rispetto a ieri: oggi ne sono quasi 144mila. Diminuiscono i decessi che restano comunque 378 in una giornata. Segno meno per i ricoveri, sia in rianimazione che nei reparti. Cala il tasso di positività, al 13,7% e, in base al monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, in decrescita anche l'indice Rt, a 0,97. In arrivo le pillole anti-Covid della Pfizer: attese per la prossima settimana. Il commissario Figliuolo ha finalizzato l'accordo con la casa produttrice per 600mila trattamenti con l'antivirale Paxlovid.

L'Emilia-Romagna registra quasi 17mila casi e 30 decessi. Tra le Regioni, le Marche registrano i tassi più alti di occupazione nelle terapie intensive, al 27,3%, dopo la Provincia autonoma di Trento. Nessuna Regione cambia colore, annuncia il ministro Speranza. Intanto, viene sequenziata per la prima volta in Italia la variante Omicron 2.

