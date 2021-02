Covid San Marino: scendono i 'positivi attivi' e i ricoveri

31 nuovi casi rilevati, 38 guarigioni. Questo in sintesi quanto riporta la nota dell'Iss sull'andamento della pandemia di coronavirus sul Titano. Scendono così di sette unità i casi d'infezione attualmente attivi: alla mezzanotte di ieri sono 250. 15 le persone ricoverate in ospedale - due in meno rispetto a ieri -, di cui sei si trovano in Terapia Intensiva. Non si registrano nuovi decessi. L'Iss infine informa che, per un problema tecnico, il cruscotto pubblico che riporta l’aggiornamento dei dati non al momento disponibile.