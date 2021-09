Covid San Marino: scendono i ricoveri ma la terapia intensiva resta stabile

Prosegue il trend di sostanziale stabilità, nei numeri della pandemia da Covid sul Titano. Sono 54, attualmente, i positivi attivi in territorio - secondo il cruscotto dell'Iss -. Quattro in meno rispetto a ieri, grazie a 13 guarigioni che superano il numero di nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, 11. Meglio anche i dati riguardanti le degenze in Ospedale, che scendono di una unità e passano da 4 a 3, mentre un paziente è ancora ricoverato in terapia intensiva. 51 i pazienti seguiti invece a domicilio.

Prosegue poi la campagna di immunizzazione: 46.917, il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio fino alla giornata di ieri, con 22.588 persone che hanno ricevuto la prima dose e 24.329 la seconda o la dose unica. La percentuale di donne vaccinate è il 51,6%, di poco superiore a quella maschile, il 48,4%. 2.212, il numero delle somministrazioni effettuate ai turisti.