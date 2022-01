Covid San Marino: scendono i ricoveri sul Titano, prossimi a 1.500 i casi attivi

I casi attivi in territorio sono ormai vicinissimi ai 1.500, 1494 per la precisione, con 422 nuovi positivi rilevati nell'intero fine settimana, quasi 200 nella sola giornata di sabato. La buona notizia è che i ricoveri però sono in deciso calo, erano 19 venerdì, ora 13, di cui 4 in terapia intensiva, dunque uno in meno. A domicilio vengono seguite 1.481 persone, dunque la quasi totalità, a riprova del fatto che le cure territoriali funzionano e possono, per quanto possibile, evitare le ospedalizzazioni. Tantissimi anche i guariti, +346 dall'ultimo rilevamento.

In Italia sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi a parlare in conferenza stampa stasera delle nuove restrizioni in vigore da oggi, a partire dall'obbligo vaccinale disposto per gli over 50. Riaprono anche tutte le scuole, col presidente dell'associazione presidi che lancia l'allarme “Entro 7 giorni – è la previsione di Giannelli – avremo 200mila classi in Dad”. E a Milano gli studenti del liceo Manzoni occupano la scuola.

In Francia la legge che punta a trasformare il pass sanitario in pass vaccinale, una sorta di super green pass alla francese, arriva in Senato, ma la maggioranza puntualizza che non intende farne una misura permanente. In Francia si contano oltre 300mila contagi ogni giorno. Continua invece la stretta asfissiante in Cina che cerca di contenere al massimo i suoi casi in vista delle Olimpiadi invernali. Per soli due casi rilevati a Tianjin sono stati eseguiti 14 milioni di test e messe in quarantena 76mila persone.