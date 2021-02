Covid San Marino: scendono i ricoveri totali ma cresce la saturazione della terapia intensiva

Ospedale di Stato

Sono 41 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Repubblica nelle ultime 24 ore, nove in più di ieri, su 396 tamponi refertati. La percentuale nuovi positivi/tamponi è dunque del 10,35%. Il totale dei positivi attivi arriva a quota 294 di cui 278 sono seguiti a domicilio.



Nessun nuovo decesso, restano quindi a 72 quelli totali mentre sono 18 le guarigioni. Scende il numero delle persone ricoverate per covid in ospedale: 16 rispetto alle 19 di ieri ma cresce la saturazione della terapia intensiva, oggi al 42%.Da inizio pandemia il totale delle guarigioni sono state 3028, sono quasi 3.400 invece i casi complessivi rilevati fino ad oggi.