Covid San Marino: secondo decesso ieri, era un sammarinese di 63 anni

Nuovo decesso legato al Coronavirus in territorio. Si tratta di un sammarinese di 63 anni. Lo comunica l'Iss. L'uomo deceduto è la seconda vittima della nuova ondata di contagi: 44 i morti totali dall'inizio della pandemia a San Marino. In parallelo, è stato registrato un nuovo positivo su 12 tamponi. Il totale dei casi attuali è di 235, con un età media di 43 anni. La percentuale di nuovi positivi su esami scende all'8,33%.

E' stabile il numero totale dei ricoveri in ospedale: è fermo a 12 pazienti, ma in rianimazione si trova una persona in più. Sono 7, infatti, i soggetti in terapia intensiva e 5 nel reparto Covid. A casa in isolamento si trovano 223 persone; 225 le quarantene.