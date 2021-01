CORONAVIRUS Covid San Marino: semaforo verde dell'Oms, casi attivi in discesa, indice Rt a 0,9 In quarantena 49 bimbi della scuola dell'infanzia di Serravalle per contatto con insegnante positiva. Nessun'altra criticità nel settore scuola che è in presenza in ogni ordine e grado

Secondo l'Oms Europa a San Marino il trend epidemico è in discesa. Da due settimane indice Rt sotto l'1. I dati giornalieri sono stabili, sale da 9 a 10 il numero dei ricoverati Covid in terapia intensiva.

Come sempre nel week end pochi i tamponi eseguiti e processati. Su 42, zero guariti e zero nuovi positivi. Stabili a 258 i casi attivi, di cui 21 ricoverati: 10 in area medica e 11 – 1 più di ieri – in terapia intensiva (saturazione 83%). 237 gli isolamenti domiciliari. Nessun decesso da sette giorni.

Per quanto concerne il Casale La Fiorina, si segnalano due nuove positività al Covid-19 e una guarigione, tra sabato e domenica. Dei 10 ospiti attualmente positivi al nuovo coronavirus, 5 risultano ricoverati in Ospedale.

Da oggi in quarantena per 10 giorni 49 bimbi della scuola d'infanzia di Serravalle “Il Castello” che hanno avuto contatti con una insegnante positiva ma nel settore scolastico sul Titano nessun'altra criticità anche se la didattica è in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado da dopo le vacanze di Natale e – alle superiori – dall'11 gennaio.

Intanto nel pannello di controllo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riferito agli ultimi 14 giorni nella Regione Europea, San Marino (https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61) è all'ottavo posto nella tabella dei casi attivi di Covid 19, calcolati su 100.000 abitanti, attestandosi a quota 930 (258 gli effettivi). Il paese con la maggiore incidenza nella Regione Europea è l'Irlanda (1492) a seguire Repubblica Ceca, Portogallo, Andorra, Slovenia, Regno Unito e Israele. L'Italia si attesta al 25° posto con 376 casi attivi ogni 100.000 abitanti.

Fonti Iss precisano che il considerevole numero dei casi attivi sul Titano si spiega anche con il molto elevato numero dei tamponi, che consente di trovare più infezioni. Va inoltre considerato che le statistiche si basano su una proiezione di 100.000 abitanti mentre San Marino ne ha circa 34.000. La tendenza del contagio registrata dall'Oms nelle ultime due settimane assegna a San Marino il semaforo verde perché c'è una diminuzione dei casi attivi del 12% mentre all'Italia, per esempio, viene assegnato il rosso perché il trend in aumento supera il 10%. Bene anche l'indice RT sul Titano: da ormai due settimane è sotto l'1 in progressiva discesa e oggi è attorno allo 0,9.

