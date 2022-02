Continua la discesa dei positivi attivi a San Marino. Nel fine settimana sono stati registrati 78 nuovi casi positivi al Covid, a fronte di 215 guarigioni. Saldo che porta gli attualmente positivi al virus a 652, 137 in meno rispetto all'aggiornamento di venerdì scorso. Notizie confortanti anche sul fronte ospedalizzazioni: sono 10 le persone positive ricoverate (due in meno rispetto venerdì), di cui 3 (uno in meno) nel reparto di Terapia intensiva.