CONFERENZA STAMPA ISS Covid San Marino: si conta la 75esima vittima; Rabini: "Vaccineremo tutti entro l'inizio dell'estate" Prosegue la campagna vaccinale, da domani si apre il secondo punto di vaccinazione al centro Azzurro. Intanto è stata superata la soglia di 400 "attualmente positivi"

La conferenza stampa dell'Iss inizia con le condoglianze della responsabile della Comunicazione Urb, Stefania Stefanelli, a nome dell'istituto, alla famiglia della 75esima vittima della pandemia. Sono 37 i nuovi positivi (con un'età media di 44 anni); 20 i guariti. Dati che portano gli attualmente positivi a 409. Il Direttore sanitario Sergio Rabini sottolinea, ancora una volta, la portata della seconda – ormai terza, visto l'arrivo delle “varianti” – ondata nel numero dei contagiati: 3114 le persone che hanno contratto il virus dopo l'estate, contro le 3829 contando anche la prima fase. Sul fronte ospedaliero, sono 22 i ricoverati, di cui 7 in Terapia intensiva. Gli indici di positività, sia quotidiano che settimanale, oltrepassano la soglia alert del 10% e sono rispettivamente del 12,6% e del 10,3%. “Numeri importanti – commenta Rabini -, per fortuna compensati dall'inizio della campagna vaccinale”. Anche l'indice R/t conferma l'aumento dei contagi, visto che risulta “leggermente superiore a 1”. “La "manna dei vaccini" – prosegue il Direttore sanitario - è arrivata in un momento complicato, in concomitanza con l'arrivo delle varianti che sembrano colpire le fasce più giovani”.

Intanto, ricorda Stefanelli, è iniziata la campagna vaccinale anti-Covid, definita “campagna di salute”, che sta pesantemente impegnando l'Iss. Domani verrà inoltre aperto il secondo punto di vaccinazione sul territorio, al centro Azzurro. Questo permetterà di vaccinare fra le 400 e le 500 persone ogni giorno. Numeri che, negli auspici, permetteranno di concludere la campagna vaccinale dell'intera popolazione entro l'inizio dell'estate. Alla mezzanotte di ieri sono state vaccinate 580 persone – riferisce la responsabile Urp -, mentre oggi toccherà agli ospiti dell'Rsa La Fiorina.

Agli over85, ha poi precisato Rabini rispondendo a una domanda della stampa, verrà somministrato il vaccino Pfizer in quanto lo Sputnik non è stato testato per questa fascia di popolazione. Sono 2.200 le prenotazioni delle persone in fascia 1 e dovrebbero terminare nei primi giorni della prossima settimana. Chi ha già avuto il Covid verrà spostato in coda alle fasce. Precisando che la vaccinazione è riservata agli assistiti Iss, quindi non ai frontalieri, Rabini ha affermato che gli effetti collaterali finora evidenziati sono gli stessi degli altri vaccini, quindi febbre, malessere generale, senso di spossatezza.

Infine una precisazione sulle polemiche dei primi giorni: in diversi infatti si sono lamentati di non essere riusciti a prendere subito la linea telefonando al numero dedicato. “Sono arrivate fino a 3.900 chiamate contemporanee – precisa Stefania Stefanelli - quindi non erano solo pazienti di fascia 1, cioè gli over75”. Molte, è stato spiegato, sono arrivate anche dall'Italia e dall'estero. È stato poi aperto anche il servizio di prenotazione via web, ma anche in questo caso in molti si sono prenotati anche se non rientravano nella fascia di priorità 1, domande che dunque non possono essere esaudite in questo momento. Agli operatori del Cup, oltre a medici e infermieri, vanno i ringraziamenti dell'Iss per il lavoro svolto. L'invito alla cittadinanza è quello di continuare a prenotarsi per partecipare alla campagna vaccinale.

