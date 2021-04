AGGIORNAMENTO Covid San Marino: si conta un nuovo decesso; arrivate altre 1.170 dosi di Pfizer

Nell'aggiornamento quotidiano dei dati sull'andamento del contagio a San Marino, cambia solo un numero ed è quello, purtroppo, che riguarda i decessi. Si conta infatti l'88esima vittima per questioni legate al Covid. Per il resto non si registrano nuovi positivi, né guarigioni, a fronte di 22 tamponi effettuati. I ricoverati in ospedale solo 20, di cui 5 nel reparto di Terapia intensiva, che ha quindi un grado di saturazione del 42%. 176 le persone seguite al domicilio. Sono 196 le persone attualmente positive in territorio.

Sono 21.905 le dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. 13.460 risultato vaccinate con la prima dose, mentre sono 8.445 quelle a cui è stato somministrato anche il richiamo. Intanto questa mattina sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell’Iss altre 1.170 dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech). In totale dalla prima consegna, avvenuta il 23 febbraio, ad oggi l’Iss ha ricevuto 34.000 prime dosi e altrettante dosi di richiamo di vaccino Sputnik V e 7.020 dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

