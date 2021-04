Covid San Marino: si conta un nuovo decesso; non ci sono nuovi positivi, né guariti

Nell'aggiornamento quotidiano dei dati sull'andamento del contagio a San Marino, cambia solo un numero ed è quello, purtroppo, che riguarda i decessi. Si conta infatti l'88esima vittima per questioni legate al Covid. Per il resto non si registrano nuovi positivi, né guarigioni. I ricoverati in ospedale solo 20, di cui 5 nel reparto di Terapia intensiva, che ha quindi un grado di saturazione del 42%. 176 le persone seguite al domicilio. Sono 196 le persone attualmente positive in territorio.

Seguiranno aggiornamenti