Covid, San Marino si organizza per la campagna di vaccinazione "importante la sinergia con l'Italia" In forza di un documento del comitato di Bioetica, sul Titano basterebbe l'approvazione FDA

San Marino prepara la campagna vaccinale anti covid, in corso confronti per organizzare spazi e personale che possano garantire la prima e la seconda somministrazione nei tempi previsti. Dopo il disco verde dell' FDA americana, tecnicamente il vaccino potrebbe essere già somministrato in Repubblica, in forza di un documento che nel 2015 approvò il comitato di bioetica di San Marino, con l'allora presidenza del dott Virgilio Sacchini svincolandolo di fatto dall'approvazione dell'agenzia Europea o italiana del farmaco. Numerosi pazienti italiani, soprattutto oncologici, hanno potuto beneficiare di questa norma nell'ospedale di San Marino. “Abbiamo ritenuto – spiega il Segretario Ciavatta- vista la delicatezza della questione, muoverci insieme all'Italia”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel video l'intervista al Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta



I più letti della settimana: