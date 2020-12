Covid San Marino: si registra il 56esimo decesso dall'inizio della pandemia; 40 i nuovi contagi, 58 i guariti

A San Marino si registra un nuovo decesso legato al coronavirus. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato. È il 56esimo dall'inizio della pandemia, il 14esimo della cosiddetta seconda ondata. Notevole anche il numero dei nuovi contagiati, sono 40, a fronte di 339 tamponi effettuati (la percentuale positivi/tamponi è dell'11,80%). 22 i pazienti ricoverati all'ospedale di cui 8 in terapia intensiva, a cui si aggiunge 1 paziente non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio). Sale anche il numero dei guariti: 58 nelle ultime 24 ore. Dati che portano gli attualmente positivi a 295, in calo di 18 unità rispetto alla giornata di ieri, come riporta il 'cruscotto' dell'Iss.