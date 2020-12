AGGIORNAMENTO Covid San Marino: si registra il 56esimo decesso dall'inizio della pandemia; 40 i nuovi contagi, 58 i guariti

È un'altra giornata che si apre con il cordoglio e il sentimento di vicinanza da parte dell'ISS e della Segreteria alla Sanità ai familiari del sammarinese, 84 anni, morto ieri per Coronavirus; era ricoverato in Ospedale. La 14esima vittima di questa seconda ondata, portando a 56 i decessi da inizio pandemia. Un nuovo resoconto sull'andamento dei contagi, fissato alla mezzanotte di ieri, che dipinge un quadro in chiaroscuro: se infatti si contano 40 nuovi positivi – età media 44 anni - su 339 tamponi effettuati (per un rapporto che comunque si attesta dell'11,80% ), spicca anche il numero dei guariti: sono ben 58 in un giorno.

Per quanto riguarda il quadro generale: sono 295 gli attualmente positivi in territorio (147 donne e 148 uomini), di cui 274 in isolamento domiciliare, 22 in ricovero ospedaliero. 14 si trovano nel reparto Covid, sale invece il numero delle terapie intensiva: 8 pazienti, portando il reparto ad una saturazione del 58%, cui si aggiunge un paziente non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio.

