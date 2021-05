COVID-19 Covid San Marino: si registrano un nuovo caso e un guarito

C'è un nuovo caso di positività al covid riscontrato nelle ultime 24 ore a San Marino. Restano zero i ricoverati sia in reparto che in terapia intensiva. 1 nuovo guarito. Sono 19 i positivi attivi sul Titano.

