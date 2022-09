Covid San Marino: situazione stabile, 83 positivi, 2 ricoveri

La situazione sul coronavirus a San Marino rimane tutto sommato stabile. Lo si evince dal cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale che riporta un totale di 83 positivi attivi, in aumento di un'unità rispetto a ieri, di cui 12 rilevati nell'ultima giornata a fronte di 11 nuove guarigioni. Stabili a 2 i ricoveri nel reparto Covid ordinario, mentre resta vuota la terapia intensiva e non si registrano nuovi decessi. Sull'aggiornamento della pandemia e la campagna vaccinale è convocata per oggi la conferenza stampa dell'ISS alle ore 12.30. È possibile seguire la diretta a questo link e sulla pagina Facebook di San Marino Rtv.