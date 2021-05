Covid San Marino: solo 4 positivi in territorio, boom prenotazioni turismo vaccinale

Sul Titano sono appena 4 le persone positive al virus: tutte seguite presso il proprio domicilio, perché l'ospedale si conferma totalmente “Covid-free”. Negli ultimi giorni, dunque, i “casi attivi” sono scesi di 3 unità. Nessun nuovo decesso correlato all'infezione rilevato. Le persone in quarantena sono 3. Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alle giornata di ieri è di 42.067 di cui 21.390 persone vaccinate con la prima dose e 19.790 con la seconda dose, 887 (805 Sputnik e 82 Pzifer) con dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% maschi.

Domani nuova giornata di vaccinazioni per i residenti, mentre proseguono quelle per i turisti non italiani. Sono già centinaia le prenotazioni al vaglio dell'ISS. Erano in 28, questa mattina, gli stranieri cui è stato somministrato il siero; provenienti da Russia, Svizzera, Lettonia, Danimarca, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Belgio, e addirittura Nuova Zelanda.

Sentiamo una turista svizzera giunta sul Titano.

