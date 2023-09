COVID Covid San Marino: sono 49 i positivi attivi, azzerati i ricoveri Lavori di manutenzione alle zone esterne dell'ospedale: previste temporanee riduzioni dei parcheggi

Covid San Marino: sono 49 i positivi attivi, azzerati i ricoveri.

Salgono a 49 i positivi attivi al Covid a San Marino: lunedì erano 46. 7 sono i nuovi casi registrati solo nelle ultime 24 ore. Si azzera il numero delle persone ricoverate. Stabile a 126 il numero dei decessi totali da inizio pandemia.

Dall'Iss inoltre la comunicazione che, a causa di alcuni lavori manutenzione, saranno ridotti temporaneamente alcuni stalli dei parcheggi dell’Ospedale di Stato. Dalle ore 18 di mercoledì 20 settembre, fino alle ore 19 di giovedì 21, non sarà possibile utilizzare i parcheggi per disabili antistanti l’ingresso della Cardiologia. Per l’intera giornata di venerdì 22 non sarà possibile utilizzare il piano 0 del parcheggio multipiano zona ex casa di riposo. Si segnala infine che venerdì 29 settembre, verrà chiusa la rampa per disabili che dà accesso alla U.O.C. Cardiologia in quanto l’AASLP eseguirà lo smontaggio del corrimano provvisorio e la conseguente realizzazione del corrimano definitivo. Durante tale giornata le persone con disabilità potranno accedere alla Cardiologia utilizzando uno degli altri ingressi dedicati dell’Ospedale.



