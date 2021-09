Covid San Marino: stabile il numero di positivi attivi in territorio

Rimane invariata la situazione in territorio sammarinese, con 24 positivi attivi. Stabili anche i ricoveri, con tre pazienti in ospedale, di cui due in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni fermo al 75,58% il totale della popolazione immunizzabile che ha ricevuto delle dosi. 7.100 le somministrazioni effettuate, di cui 22.663 persone con prima dose e 24.437 con seconda dose o dose unica. Da inizio pandemia sono stati rilevati 5438 casi totali e 5322 guarigioni.

