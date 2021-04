Covid San Marino: stabili a 41 i ricoveri in ospedale

Sono numeri pressoché stabili quelli che si riferiscono all'andamento dei contagi da coronavirus a San Marino. Due i nuovi positivi rilevati, mentre si conta una sola guarigione. Sono 508 gli attualmente positivi in Repubblica, di cui 467 seguiti al domicilio. Stabili, rispetto a ieri, i ricoveri in ospedale: 41, di cui 12 nel reparto di Terapia intensiva che, come mostra il cruscotto dell'Iss, segna ancora la totale saturazione. Non si segnalano nuovi decessi: sono 85 dall'inizio dell'ondata pandemica sanitaria.