Covid San Marino: stabili i contagi, si svuota la terapia intensiva

Quattro le nuove positività riscontrate in Repubblica nelle ultime 24 ore, tre invece le guarigioni. Terapia intensiva covid free. La paziente che era ricoverata fino a ieri è migliorata ed è stata trasferita in isolamento dove si trovano quindi tre persone. Sale di un'unità, a 67, il numero dei positivi attivi in territorio, 64 dei quali seguiti a domicilio. 32 le persone in quarantena. Numeri pressoché stabili, quindi, a San Marino nel giorno in cui si è riunita la commissione vaccini per stabilire tempistica e modalità delle terze dosi.

