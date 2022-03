Sono numeri pressoché stabili quelli che fornisce il quotidiano aggiornamento dell'Iss. Cala di una unità il totale dei positivi attivi a San Marino: sono 309. Diminuiscono anche i ricoveri che passano dagli 11 di ieri ai 10 di oggi, di cui nessuno in terapia intensiva. I nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 35, come anche il numero delle guarigioni. Sono 299 le persone seguite al domicilio. Non si registrano nuovi decessi.