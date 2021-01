AGGIORNAMENTO Covid San Marino: stabili i “positivi attivi”; registrato nuovo ricovero

Covid San Marino: stabili i "positivi attivi"; registrato nuovo ricovero.

Il “cruscotto” dell'Iss sull'andamento della pandemia da coronavirus ci presenta numeri pressoché invariati rispetto alle 24 ore precedenti. Si equivalgono infatti i nuovi positivi e i guariti: nove in entrambi in casi, a fronte di 100 tamponi effettuati. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi è dunque del 9 per cento. Rimangono quindi stabili a 259 i “casi attivi”. Si registra però un nuovo ricovero: sono infatti 21 i pazienti trattati in ospedale, di cui nove in Terapia intensiva che ha un grado di saturazione pari al 75 per cento. Non si registrano nuovi decessi.

Seguiranno aggiornamenti

