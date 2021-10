Covid San Marino: stabili i positivi, due ricoverati in Ospedale

Covid San Marino: stabili i positivi, due ricoverati in Ospedale.

Restano solo due le persone ricoverate in Ospedale per coronavirus, di cui una in terapia intensiva. Sostanzialmente stabili i casi di positività, 35, di cui 33 seguiti a domicilio, dopo il fine settimana. Stando ai numeri forniti dal cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale.

