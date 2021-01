Covid San Marino: su 42 tamponi nessun positivo e zero guariti

Ieri a San Marino sono stati eseguiti 42 tamponi e non è stato rilevato alcun nuovo contagio. 258 quindi gli attualmente positivi in Repubblica (135 femmine e 123 maschi). Zero anche i guariti. 21 i pazienti ricoverati: di questi, 11 si trovano nel Reparto Covid e 10 in Terapia Intensiva dove la saturazione sale dal 75 all'83%.

Per quanto concerne la RSA alla Fiorina, si segnalano due nuove positività al Covid-19 e una guarigione. Dei 10 ospiti attualmente positivi al nuovo coronavirus, 5 risultano ricoverati in Ospedale.