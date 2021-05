Covid San Marino: superate le 42mila somministrazioni, da lunedì le nuove tessere vaccinali

Sono già centinaia le prenotazioni arrivate per il cosiddetto “turismo vaccinale”: cittadini di Paesi europei – esclusa l'Italia – ed extraeuropei che raggiungono San Marino per vaccinarsi. Stati Uniti, Argentina, Cina, Dubai, Russia, ma anche le più vicine Germania, Svizzera e Spagna sono alcuni degli Stati di provenienza. Nei prossimi giorni le nuove somministrazioni, dopo quelle già effettuate. Nel frattempo, è stato raggiunto un “importante risultato” - così lo ha definito il Direttore generale dell'Iss – sul fronte della campagna interna, cioè la completa immunizzazione del 70% della popolazione sammarinese vaccinabile.









Oltre 20mila i residenti che hanno terminato il percorso. Per tutte le fasce di popolazione la percentuale ha superato il 60% con valori che aumentano salendo di età, attestandosi ad oltre il 70% negli ultra 50enni e oltre l'80% dai 65 in su. A ieri erano 42.066 le somministrazioni, di cui 19.792 con la seconda dose e 887 con la dose unica.

A partire da lunedì 24 maggio saranno rilasciate altre 5mila tessere vaccinali destinate a chi ha ricevuto la seconda dose entro il 9 maggio, una sola dose entro il 9 aprile vista la guarigione dal Covid o la monodose ricevuta il 30 aprile. Punto di ritiro: l'area vaccini all'ospedale di Stato. Si partirà lunedì con la consegna a chi ha il cognome che inizia per A e B, a seguire fino a venerdì 28. Chi non l'ha ancora ritirata o chi non riuscirà a farlo nei giorni prestabiliti, potrà presentarsi nello stesso luogo dal 31 maggio al 4 giugno, sempre dalle 11 alle 18.