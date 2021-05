Covid San Marino: superate le 42mila vaccinazioni, centinaia le prenotazioni dall'estero

Vaccinazioni a San Marino: nei prossimi giorni arriveranno nuovi cittadini esteri per le somministrazioni. E in Italia si torna in parte alla normalità Sono già centinaia le prenotazioni arrivate per il cosiddetto “turismo vaccinale”: cittadini di Paesi europei ed extraeuropei – esclusa l'Italia – che raggiungeranno San Marino per vaccinarsi. Stati Uniti, Argentina, Cina, Dubai, Russia, ma anche le più vicine Germania, Svizzera e Spagna: sono solo alcuni degli Stati di provenienza. Nei prossimi giorni le somministrazioni, dopo quelle già effettuate.









Intanto il totale delle vaccinazioni effettuate è di 42.066 di cui 21387 persone vaccinate con la prima dose, 19.792 con la seconda dose e 887 con la dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% sono maschi. Il 21 maggio sono state vaccinate 227 persone.

Situazione confortante anche in Italia che, da lunedì, sarà tutta in giallo, dopo il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute. Il tasso di positività scende, così come terapie intensive e ricoveri per la prima volta, da ottobre, sotto quota 10mila. L'indice Rt nazionale scende a 0.78, dallo 0.86 della scorsa settimana. Riaprono impianti sciistici e centri commerciali nel weekend e lunedì torneranno in attività le palestre. Si accelera, poi, sul “green pass” per i viaggi, visto l'arrivo dell'estate.

In Emilia Romagna su 25.228 tamponi, 340 casi positivi (1,3%). Aumentano i guariti (+2.198), ancora in calo casi attivi (-1.869) e ricoveri (-61). Vaccinazioni: 2 milioni e 352 mila dosi somministrate, i completamente immunizzati con anche il richiamo oltre soglia 800mila Il 95,3% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 37,7 anni. Undici i decessi in regione ma nessuno a Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.