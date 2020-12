Covid San Marino: terapia intensiva al 92%, 37 nuovi positivi Sono dati decisamente negativi quelli dell'ultimo bollettino

Se in Italia, da giorni, si sta assistendo ad un progressivo miglioramento del quadro complessivo, San Marino va purtroppo in controtendenza. A partire dall'indicatore che più di ogni altro determina la gravità dell'emergenza: quello delle ospedalizzazioni. Il numero dei ricoverati, nell'arco di 24 ore, è passato da 22 a 25. Preoccupa soprattutto il livello di saturazione della terapia intensiva, che ha raggiunto il 92%, con 2 nuovi ingressi. L'ISS comunica che il giovane ricoverato per una insufficienza respiratoria severa è in condizioni critiche ma stabili.

I nuovi casi registrati ieri sono stati ben 37; solo 6, invece, le guarigioni accertate. I positivi attivi, in Repubblica, sono attualmente 301; l'età media è di 41 anni. Massima attenzione, infine, alla situazione nella residenza sanitaria assistenziale La Fiorina. Salgono a 7, infatti, gli ospiti contagiati; 6 sono ricoverati nel reparto Covid, ed è previsto nel pomeriggio il trasferimento anche del settimo ospite della struttura.

