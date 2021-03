COVID-19 Covid San Marino: terapia intensiva al 92%, 6 nuovi positivi e 2 guariti

Covid San Marino: terapia intensiva al 92%, 6 nuovi positivi e 2 guariti.

Aumentano a 43 i ricoverati per il Covid-19 a San Marino, 4 in più rispetto all'aggiornamento precedente. Di queste, 32 si trovano nei Reparti Isolamento e 11 in Terapia Intensiva che registra una saturazione che passa dall'83 al 92%. 6 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, zero i guariti, numeri bassi che si devono al minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana: solo 21 quelli effettuati ieri per un rapporto positivi/tamponi al 28,57%. 518 i positivi attivi in territorio, di cui 475 seguiti a domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Il totale delle delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna fino alle ore 13 della giornata odierna è di 10.995 (8.640 persone vaccinate con la prima dose e 2.355 con anche la seconda dose). Il 57,3% dei vaccinati sono femmine e il 42,7% sono maschi.







[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: