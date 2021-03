Covid San Marino: Terapia intensiva satura, 12 ricoverati. 490 gli attualmente positivi

Sono 3 i nuovi positivi rilevati nella giornata da ieri a San Marino, un solo guarito. A preoccupare sono però le ospedalizzazioni che salgono a 42, due in più rispetto a ieri. La Terapia intensiva che ora ospita 12 pazienti registra la saturazione del 100%; 30 le persone ospitate in area Covid. In totale sono 490 gli attualmente positivi in Repubblica. Non si registrano nuovi decessi, fermi a 79.

Il totale delle delle persone vaccinate dall’inizio della campagna alle ore 13 di oggi è di 8.341 (8.207 prime dosi e 134 seconde dosi). Nel corso della mattina sono state effettuate 418 somministrazioni (319 prime dosi e 99 richiami).