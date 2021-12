Covid San Marino: tornano a scendere contagiati totali e ricoveri

Torna a scendere il totale dei contagiati in Repubblica, grazie ai numerosi tamponi di fine quarantena fatti la Vigilia di Natale. Secondo l'ultimo aggiornamento del cruscotto Iss, ne sono 821. I nuovi casi delle ultime 48 ore sono una cinquantina, di cui 8 nell'ultima giornata di riferimento. In ospedale 25 le persone ricoverate; in terapia intensiva restano 5 pazienti Covid. Intanto, in Italia 24.883 i casi in una giornata e 81 vittime. Il 26% dei casi diagnosticati nell'ultima settimana riguarda chi ha meno di 20 anni, rende noto l'Istituto superiore di sanità.