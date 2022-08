ISS Covid San Marino: tornano a zero i ricoveri

Covid San Marino: tornano a zero i ricoveri.

Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale registra oggi l'azzeramento dei ricoveri nel reparto Covid ordinario; quello di terapia intensiva era già libero da settimane. I positivi attivi al coronavirus calano di sei unità rispetto a ieri e vanno a 101, di cui 24 rilevati nell'ultima giornata, superati dalle 30 nuove guarigioni. Non si registrano nuovi decessi.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna: 1.307 nuovi casi e 1.509 guariti. In calo i ricoveri nei reparti Covid (-26), in leggera crescita nelle terapie intensive (+1). Purtroppo si registrano 7 decessi in regione.



