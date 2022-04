Covid San Marino, tornano sotto 400 i positivi attivi in territorio

Tornano sotto 400 i positivi attivi in territorio (394), con 45 nuovi casi. Stabili i ricoveri a 9, resta una persona in terapia intensiva, mentre sono 385 quelle seguite a casa; 19 le quarantene, 56 le guarigioni. Intanto un gruppo di parenti degli ospiti del Casale La Fiorina si è rivolto a un avvocato per sapere quanto durerà la chiusura totale delle visite, in vigore dallo scorso mercoledì, e invitano altri parenti ad iscriversi sul gruppo Facebook Parenti del Casale.

In Italia questa settimana l'indice di trasmissibilità Rt scende da 1,15 a 1, ed anche l'incidenza ogni 100mila abitanti passa da 776 a 717; il tasso di occupazione delle terapie intensive scende da 4,7% a 4,2%, mentre risale leggermente in area medica, al 15,6% dal 15,5% di sette giorni fa. E' in Abruzzo l'incidenza più alta, supera i mille casi ogni 100mila abitanti, seguono Umbria e Veneto. L'incidenza più bassa in Valle d'Aosta.

Dodici le Regioni che superano la soglia di allerta per l'occupazione di posti letto in area medica, in Umbria la percentuale maggiore, 40,5% contro il 15% nazionale. Solo la Sardegna supera invece il limite del 10% nelle terapie intensive, con un tasso dell'11,3%. In India scarsa risposta per la terza dose del vaccino anti Covid, per tutti i maggiorenni: il booster è però a pagamento, gratis era solo per gli over 60 e ne sono stati somministrati già 2 milioni 240mila.