COVID-19 Covid San Marino, tre ricoverati in ospedale: un anno fa erano 37 Continua ad aumentare il tasso di positività settimanale, ora al 14,73%

C'è un calo minimo dei positivi attivi in territorio, 315, che hanno un'età media di 37 anni, con 49 nuovi positivi rilevati nel fine settimana. Aumentano però i ricoverati in isolamento in ospedale, da uno diventano tre, mentre resta vuota da malati Covid la terapia intensiva, ormai da più di un mese. 312 le persone seguite a domicilio, 63 quelle in quarantena. Tante anche le guarigioni, 51. Nell'ultima settimana i tamponi totali eseguiti sono stati 142.376; 309 i nuovi casi totali, il tasso di positività su base settimanale purtroppo continua a crescere, stavolta è al 14,73%. 160 i guariti negli ultimi sette giorni.

Per fare un raffronto con lo stesso periodo di un anno fa, a fronte di 236 nuovi casi, i ricoverati erano 37, di cui 9 in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il totale finora è di 71.184: ha completato il ciclo di immunizzazione primario l'82% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni. Sono oltre 20mila (20.078) le persone che hanno ricevuto il richiamo, o booster, pari al 66,32% della popolazione vaccinabile con o più di 12 anni.

