Covid San Marino: trend sempre in calo, situazione stabile in ospedale

Si rafforza il numero dei guariti, che ha sfondato i 14 mila attestandosi nella giornata di ieri a 14.103. Stando ai dati del cruscotto Iss 17 nuovi positivi a fronte di 22 guarigioni nelle ultime 24 ore. Resta stabile la situazione in Ospedale con 2 ricoverati, nessuno in terapia intensiva. I positivi attivi scendono a 220, mentre i casi da inizio pandemia sfiorano i 14,500 (14.435).

In Italia scende al 16% (-1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid, valore che esattamente un anno fa toccava il 30%. Stando all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, l'occupazione delle intensive è invece ferma al 7%, a fronte del 25% che si registrava lo scorso anno.