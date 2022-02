COVID-19 Covid San Marino, un anno di vaccini: raggiunto l'80,59% della popolazione Dal 17 febbraio nessun paziente in terapia intensiva e dati in miglioramento: indice di trasmissibilità Rt a 0,75, scende anche in Italia allo 0,73

In territorio i positivi attivi sono sotto quota 300 (292). 14 i nuovi contagiati, mentre le quarantene sono 55. 4 le persone ricoverate in ospedale, mentre in terapia intensiva non ci sono pazienti dallo scorso 17 febbraio. 36 i guariti. Ieri i tamponi effettuati sono stati 199, per un indice di positività del 7,04%. Secondo il sito Oms Regione Europa l'Rt, indice di trasmissibilità, a San Marino, è pari allo 0,75. Anche il gruppo per le emergenze riunito ieri ha constatato l'effettivo miglioramento dei dati. Esattamente un anno fa iniziava la campagna vaccinale anche a San Marino, da allora sono state 69.796 le somministrazioni totali, con l'80,59% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo di immunizzazione primario, e il 64,55% che ha ricevuto il booster.

In Italia passa in zona gialla il Friuli Venezia Giulia, mentre in area bianca vanno Campania, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano. Anche in Italia dunque, i dati sono in miglioramento. L'incremento odierno è di 40.948, le terapie intensive scendono sotto 800 (799, -40). 193 le vittime. Calano a poco meno di 5 milioni gli italiani sopra i 5 anni senza alcun vaccino. Gli over 50 non protetti sono 1 milione 282mila. E' al 91% la copertura vaccinale degli over 12 con la prima dose. “Abbiamo affrontato l'ondata della variante Omicron – ha sottolineato il ministro Speranza – senza chiusure generalizzate”. In Emilia Romagna, dove malviventi hanno dato alle fiamme la porta dell'hub vaccinale a Ravenna, i nuovi casi sono 2.857. Le terapie intensive scendono a 85 (-10); 18 i decessi, uno anche a Rimini (un uomo di 84 anni), e dove si registrano 207 nuovi casi.



Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute

