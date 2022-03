Covid San Marino, un anno fa c'erano 25 ricoverati in ospedale, oggi uno

La differenza più evidente dall'anno scorso si vede nei numeri ospedalieri: a marzo 2021 i ricoverati erano 25, di cui 7 in terapia intensiva, ora c'è un solo ricoverato in ospedale e la terapia intensiva è Covid free dal 17 febbraio scorso. In tutta l'ultima settimana i nuovi casi sono stati 148, con una positività su base settimanale dell'8,58%, lievemente inferiore rispetto a sette giorni fa. 213 i positivi attivi in territorio, con un'età media di 39 anni, 212 sono seguiti a casa, 40 le persone in quarantena. 39 i guariti. Sostanzialmente invariate le percentuali di vaccinazione, sia per chi ha completato il ciclo primario (81,06% rispetto all'81,01% di una settimana fa), sia per chi ha ricevuto il booster (64,55%, invariato).

Secondo il presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta, la pandemia in Italia “non è finita e la circolazione virale è ancora alta; è in atto – ha aggiunto – una frenata nella diminuzione dei casi”. Concetti ripresi in parte anche dal ministro Speranza, intervenuto all'insediamento del nuovo Consiglio superiore di Sanità. Consiglio che ha confermato alla presidenza il professor Franco Locatelli. L'incremento è di oltre 22mila (22.083) in virtù dei pochi tamponi della domenica; 130 le vittime, aumentano di 7 le terapie intensive (610). In Emilia Romagna il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, dice di ritenere “chiusa la quarta ondata”. Per quanto riguarda i prossimi mesi, “non abbiamo la sfera di cristallo – dice – dobbiamo sperare che le nuove varianti siano coerenti con quelle che si sono manifestate nell'ultimo periodo”. In Regione sono 1.853 i nuovi casi; risalgono a 71 le terapie intensive, 3 più di ieri, e i decessi sono 13, superando così i 16mila da inizio pandemia (16.012); uno anche in provincia di Rimini, dove è morto un uomo di 63 anni e dove i casi in più sono 144.

Nel video l'intervento del ministro della Salute Roberto Speranza