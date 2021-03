AGGIORNAMENTO Covid San Marino: un decesso e ricoveri in aumento nei dati Iss 1.383 le dosi di vaccino finora somministrate

Prosegue l'ondata pandemica a San Marino sono 22 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di 354 tamponi effettuati. Diminuisce la percentuale di nuovi casi per tamponi effettuati così come sono in lieve discesa i positivi attivi, oggi 434 quattro in meno di ieri. Purtroppo si registra un nuovo decesso, una sammarinese di 92 anni, è il 76° dall'inizio della pandemia. 25 le guarigioni mentre sul fronte delle ospedalizzazioni sono 24 i ricoveri, tre in più di ieri ma la saturazione della terapia intensiva resta leggermente al di sotto della soglia critica, al 58%. Sono 410 invece le persone seguite a domicilio. Proseguono le vaccinazioni in territorio, alla mezzanotte di ieri somministrate 1.383 dosi grazie anche all'apertura del secondo centro vaccinale all'Azzurro. Ad oggi il totale dei positivi al coronavirus rilevati in Repubblica è di 3.896, poco meno di 3.400 le guarigioni totali.

