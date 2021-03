AGGIORNAMENTO Covid San Marino: un decesso e ricoveri in aumento. Terapia intensiva al 58% 1.383 le dosi di vaccino finora somministrate. Importante riconoscimento per il Comitato Sammariense di Bioetica da parte della Società Italiana di Farmacologia

Prosegue l'ondata pandemica a San Marino sono 22 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di 354 tamponi effettuati. Diminuisce la percentuale di nuovi casi per tamponi effettuati così come sono in lieve discesa i positivi attivi, oggi 434 quattro in meno di ieri. Purtroppo si registra un nuovo decesso, un sammarinese di 92 anni, è il 76° dall'inizio della pandemia. 25 le guarigioni mentre sul fronte delle ospedalizzazioni sono 24 i ricoveri, tre in più di ieri ma la saturazione della terapia intensiva resta leggermente al di sotto della soglia critica, al 58%. Sono 410 invece le persone seguite a domicilio.

[Banner_Google_ADS]



Per quanto riguarda le vaccinazioni alla mezzanotte di ieri le dosi somministrate sono state 1.383 grazie anche all'apertura del secondo centro vaccinale all'Azzurro. Intanto lo studio sulla copertura vaccinale sul covid portato avanti dal Comitato sammarinese di bioetica è stato approvato per l'alto spessore scientifico dalla Società italiana di farmacologia. Lo studio, si legge nella nota della Segreteria di Stato alla Sanità, insieme al precedente documento sul “Valore bioetico delle vaccinazioni per la persona e per la collettività” del 2016, costituirà un importante punto di riferimento per la prestigiosa Società Scientifica e rappresenta una testimonianza del costante apprezzamento che San Marino sta riscuotendo nei consessi scientifici e bioetici internazionali.



I più letti della settimana: