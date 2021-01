Si registra un nuovo caso di positività al Covid-19 e due guarigioni a San Marino alla mezzanotte del primo giorno dell'anno. I ricoveri in ospedale scendono a 20 (uno in meno), con la saturazione del reparto di terapia intensiva che rimane ferma al 75%. Calano così a 317 i casi attivi in territorio sammarinese, di cui 297 seguiti a domicilio. Fermo a 61 il numero di decessi.

Seguiranno aggiornamenti