Covid San Marino: un nuovo caso e un guarito, quasi 40mila vaccinazioni

C'è un nuovo caso di positività al covid riscontrato nelle ultime 24 ore a San Marino. Restano zero i ricoverati sia in reparto che in terapia intensiva. 1 nuovo guarito. Sono 19 i positivi attivi sul Titano (9 donne e 10 uomini). Sono 64.413 i tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia. Tamponi effettuati ieri: 115 (rapporto nuovi positivi/tamponi = 0,87%).

Il totale delle vaccinazioni fino a ieri è di 39.660 di cui 21.899 persone vaccinate con la prima dose e 17.761 con anche la seconda dose. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% sono maschi. Il 17 maggio sono state vaccinate 5 persone con la prima dose e 856 con la seconda dose.





