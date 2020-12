AGGIORNAMENTO Covid San Marino: un nuovo decesso, 23 contagiati e 30 guariti

Covid San Marino: un nuovo decesso, 23 contagiati e 30 guariti.

Nelle ultime 24 ore, in Repubblica, si regista purtroppo un nuovo decesso legato al Covid: si tratta di un sammarinese di 84 anni ospite del Casale La Fiorina. È il 55esimo dall'inizio della pandemia. 23 i contagiati alla mezzanotte di ieri su 297 tamponi effettuati, per un totale di attualmente positivi a 284, con un'età media di 43 anni. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi si attesta oggi all'8,42%. 30 i guariti. 20 le persone ricoverate in ospedale, della quali 15 nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e cinque in Terapia intensiva, ora satura al 42%. Sono 264 le persone positive in isolamento presso il proprio domicilio.

Seguiranno aggiornamenti

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: