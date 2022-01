Covid San Marino: un nuovo decesso. Calano ricoveri e attualmente positivi. Il long Covid in uno studio del Sant'Orsola

SRV_COVID_RSM_1930_25012022

A San Marino un nuovo decesso causa Covid, si tratta di un uomo di 71 anni. Calano i ricoveri: da sei a cinque, di cui due in terapia intensiva. I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 208, mentre i guariti sono 238. Il bilancio porta così gli attualmente positivi a quota 1.556, 30 in meno di ieri. Dal report diffuso ieri dall'Iss emerge che la settimana scorsa, dal 17 al 24 gennaio, sono stati eseguiti 4673 tamponi, a fronte di 1.137 nuovi casi, con un tasso di positività medio del 24,3%. 1070 le guarigioni e 11 i ricoveri, di cui tre in terapia intensiva. Nello stesso periodo dell'anno scorso, a fronte di 101 nuovi casi rilevati, i ricoveri erano il doppio: 22, di cui dieci in terapia intensiva. Da inizio pandemia i tamponi totali eseguiti sono 120.908, di cui 30.684 su singole persone. Il totale dei casi rilevati 11.994. Sul fronte vaccini, a completare il ciclo di immunizzazione primario è stato il 79,2% della popolazione vaccinabile residente dai cinque anni in su, per un totale di oltre 25.700 persone. Mentre sono più di 15.200 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo booster, pari al 50,4% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.

In Emilia-Romagna ieri oltre 14mila nuovi positivi e 40 decessi, di cui sette in provincia di Rimini. Dal report mensile della Regione emerge che per i non vaccinati il rischio di morire o finire in terapia intensiva è 36 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la terza dose. Secondo uno studio condotto dal Sant'Orsola di Bologna su 100 persone, poi, il 60% dei pazienti ricoverati per Covid a due mesi dalle dimissioni presenta ancora dei sintomi. Percentuale che si abbassa solo al 40% dopo sei mesi. Si tratta di debolezza, fatica a respirare e tosse, seguono dolore toracico, tachicardia, disturbi dell'equilibrio, nausea e leggera febbre.

In Italia un cittadino su sei ha avuto il Covid, dal momento che sono stati superati i dieci milioni di infezioni da inizio pandemia. Intanto sembra che il picco di Omicron sia ormai superato e il commissario per l'emergenza Figliuolo conferma: “Sembra di essere arrivati al plateau e si sta andando verso la discesa”. Per la prima volta dopo tre mesi calano gli attualmente positivi, che si attestano a 2 milioni e 710mila. Il tasso di positività è stabile al 15%: ieri 77.679 contagi su oltre 519mila tamponi e 352 decessi.

La campagna vaccinale ha ormai raggiunto l'87% delle persone con due dosi e 30 milioni con il booster, ricevibile da 39 milioni di cittadini. Ma contro l'obbligo di Green pass la Federazione Italiana Tabaccai ha annunciato la possibilità di uno sciopero. In Europa la Francia registra il suo record quotidiano di decessi nella quarta ondata: 393. E mentre il pass vaccinale è entrato in vigore soltanto ieri, il governo ha già annunciato la revoca delle restrizioni dal 2 febbraio per mascherina all'aperto, smart working e limitazioni di pubblico negli stadi e sale spettacolo.