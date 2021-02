AGGIORNAMENTO Covid San Marino: un nuovo decesso e 28 casi, cresce la saturazione della terapia intensiva Nel frattempo, l'Iss si prepara per la conservazione dei vaccini con nuovi frigoriferi

Nuovo decesso in territorio per motivi legati al Coronavirus: la 76enne sammarinese è la 68esima vittima dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono 28, su 272 tamponi. Questo porta il tasso di positività al 10,29%, leggermente al di sopra della soglia di attenzione. 44 anni l'età media dei contagiati. Complessivamente, sono 253 le persone attualmente positive. A livello ospedaliero, cresce la saturazione della terapia intensiva: all'interno sono seguiti 8 pazienti, con una percentuale di occupazione del reparto al 67%. 12 i ricoverati nell'area dedicata. Sono, dunque, 20 i pazienti seguiti nella struttura ospedaliera. Tra i dati incoraggianti, i 20 guariti nell'ultima giornata.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Ci si continua a organizzare in attesa dei vaccini: l'Iss fa sapere che sta ultimando i preparativi per la conservazione dei sieri. Venerdì scorso la consegna al centro farmaceutico di un nuovo frigorifero, ora in fase di test, per i vaccini che necessitano di temperature intorno ai -20 gradi. Dai primi di gennaio l'Istituto si era già dotato di un altro frigo per temperature intorno ai -80. Entrambe le apparecchiature hanno sistemi di allarme in caso di malfunzionamenti e con accesso solo al personale autorizzato. Su Facebook nasce la pagina “San Marino non ha il vaccino Covid-19 da...” per sensibilizzare, dicono i creatori, sul “forte ritardo” nell'inizio della campagna vaccinale.

Martedì prossimo in Commissione Sanità prevista l'audizione del Comitato Esecutivo Iss, del Dirigente dell’Autority Sanitaria e del Covid Team, con il riferimento del segretario Roberto Ciavatta sulla situazione vaccini, sulle relative strategie e sulle linee di indirizzo del piano sanitario.

I più letti della settimana: