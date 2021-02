AGGIORNAMENTO Covid San Marino: un nuovo decesso, in aumento i 'positivi attivi'

Un nuovo decesso a San Marino per il Covid. Si tratta di una donna di 93 anni. Dall'inizio della pandemia sale dunque a 72 il bilancio delle vittime. 29 i nuovi contagi a fronte di 309 tamponi effettuati per un rapporto positivi/tamponi al 9.39%. 21 le guarigioni. In aumento dunque il numero dei casi attivi che si attesta a 257 unità. 17 le persone ricoverate in Ospedale: 6 in terapia intensiva – con saturazione del reparto al 50% - e 11 in area medica. Grande attenzione sui casi nelle scuole elementari di Serravalle, Ca' Ragni e Dogana. Oggi tamponi per tre classi, domani verranno effettuati su altre sei. Registrati alcuni casi di positività anche tra catechisti e alcuni ragazzini che frequentavano il catechismo, a Murata.



