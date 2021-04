Covid San Marino: un nuovo positivo e 29 guariti, scendono i ricoveri

Ospedale di Stato

Prosegue il trend positivo a San Marino nell'aggiornamento quotidiano dal "cruscotto" ISS. Si rileva un solo nuovo caso su 179 tamponi eseguiti per un rapporto positivi/tamponi del 0,56%. 29 i guariti. Calano a 14 i ricoveri, 3 in meno rispetto al precedente aggiornamento, con la saturazione del reparto terapia intensiva stabile al 33% con 4 degenze. I "positivi attivi" scendono a 135, di cui 121 seguiti a domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Sul fronte delle vaccinazioni, il totale di quelle somministrate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri è di 24.262 di cui 15.621 persone vaccinate con la prima dose e 8.641 con anche la seconda dose. Il 54,0% dei vaccinati sono femmine e il 46,0% sono maschi. Il 21 aprile sono state vaccinate 906 persone con la prima dose e 44 con la seconda dose.