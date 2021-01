AGGIORNAMENTO Covid San Marino: un nuovo positivo e due guariti su 8 tamponi refertati

Un solo caso di positività al Covid-19, su 8 tamponi processati nel primo giorno dell'anno, e due guarigioni. Sono questi i dati di San Marino che ci permettono di fare il punto del contagio alla mezzanotte. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi al 12,50%. I ricoveri, uno dei dati più significativi perché traduce la pressione sulla struttura sanitaria, sono in lieve flessione: 20 (una in meno rispetto a ieri) le persone ricoverate all'Ospedale di Stato: 9 in terapia intensiva, con la saturazione del reparto che rimane ferma al 75%, ed 11 nel reparto Covid. Calano così a 317 i casi attivi in territorio sammarinese, di cui 297 seguiti a domicilio. Dopo gli ultimi due decessi di cui vi abbiamo dato conto ieri, rimane fermo a 61 il numero complessivo, da inizio pandemia.

