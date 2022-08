ISS Covid San Marino: un nuovo ricovero, contagi sotto quota 200

Covid San Marino: un nuovo ricovero, contagi sotto quota 200.

Continua il trend in discesa dei contagi da Covid a San Marino. Il cruscotto dell'ISS infatti registra un totale di 199 positivi attivi (-43 rispetto all'ultima rilevazione di due giorni fa). 35 sono i nuovi positivi rilevati nelle ultime 48 ore, superati dalle 78 nuove guarigioni. I ricoveri aumentano di un'unità e vanno a un totale di sette, ma resta vuoto il reparto di terapia intensiva. Le persone attualmente in quarantena domiciliare sono pari a sette unità. I pazienti seguiti al domicilio sono 192. Non si registrano nuovi decessi, stabili a 118 unità da inizio pandemia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: