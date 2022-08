Covid San Marino: un nuovo ricovero, ma i contagi sono in lieve calo

Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale, continua a registrare un trend in discesa dei contagi da Covid a San Marino. I positivi attivi sono in lieve calo a 242 (-6 rispetto a ieri), di cui 24 rilevati nell'ultima giornata, superati dalle 30 nuove guarigioni. I ricoveri aumentano di un'unità e vanno a un totale di 6, ma resta vuoto il reparto di terapia intensiva. I pazienti seguiti al domicilio sono 236. Con l'ultima rilevazione il totale dei casi ha superato quota 20.000 da inizio pandemia. Le persone attualmente in quarantena sono 7. Non si registrano nuovi decessi.