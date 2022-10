ISS Covid San Marino: un ricovero in meno, contagi in salita. Boom di positivi in Regione In Emilia Romagna i nuovi positivi sfiorano i 5mila. 10 i decessi.

Il trend dei contagi da Covid a San Marino è ancora in salita. Il cruscotto dell'ISS registra infatti 258 positivi attivi (+6 rispetto a ieri), di cui 44 rilevati nell'ultima giornata a fronte di 38 nuove guarigioni. I ricoveri scendono di un'unità e vanno a un totale di tre. Il reparto di terapia intensiva rimane vuoto. Non si registrano nuovi decessi, che rimangono 118 da inizio pandemia.

In Emilia Romagna sono 4.853 nuovi casi registrati oggi: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%. Numeri in salita anche per i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. 10 i decessi in Regione.

